¡Tras aparatosa caída murió un motociclista en Ojocaliente Las Torres!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trágico accidente se registró la noche del domingo 26 de abril en el fraccionamiento Ojocaliente Las Torres, en el oriente de la ciudad, tras el que un motociclista perdió la vida tras sufrir una fuerte caída mientras circulaba a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:40 horas sobre la avenida Paseo de Ojocaliente, en el cruce con Paseo de la Cruz.

El operador, identificado como José Ángel Reyes Orozco, conocido como “El Chuletas”, mecánico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, viajaba a bordo de una motocicleta Kawasaki KZ1000 Police, en color blanco, con placas de circulación extranjeras.

La unidad era desplazada a velocidad inmoderada en dirección de poniente a oriente.

Al pasar el crucero mencionado, el conductor perdió el control del manubrio, lo que provocó que derrapara y cayera de forma aparatosa sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes tras valorar al motociclista confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Vial para tomar conocimiento del incidente y resguardar la escena.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales arribó al sitio para realizar el levantamiento de indicios, así como del cuerpo para su traslado al SEMEFO, iniciando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.