¡Tras desigual choque contra una camioneta en la colonia Miguel Hidalgo motociclista murió!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista falleció tras un desigual choque contra una camioneta en esta localidad.

El accidente con consecuencias fatales se registró este lunes, poco después de las ocho de la mañana, en la avenida Enrique Estrada, a la altura de la calle José María Morelos, en la colonia Miguel Hidalgo, en Fresnillo.

Al momento de los hechos, la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, tripulaba una motocicleta de bajo cilindraje y tras la colisión con la camioneta quedó tirado sobre la cinta asfáltica.

Luego de recibir llamadas de auxilio al lugar acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que encontraron al motorista todavía con vida pero lesionado de gravedad.

Tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital, pero minutos después de su ingreso dejó de existir.

Al lugar de los hechos arribaron oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.