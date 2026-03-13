¡Tras aparatosa volcadura en el bulevar López Portillo cuatro alcoholizados jóvenes resultaron lesionados!

GUADALUPE, ZAC.- Cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, que al parecer se hallaban bajo los efectos de las bebidas embriagantes, resultaron lesionados tras protagonizar un aparatoso accidente tipo volcadura.

Los hechos sucedieron el jueves 12 de marzo, al filo de las nueve de la noche, sobre el bulevar López Portillo, en dirección Zacatecas-Guadalupe, frente al restaurante La Traviata, en el fraccionamiento La Florida, en el municipio de Guadalupe.

La cinta asfáltica se encontraba mojada por la lluvia, lo que habría provocado que el operador del vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes perdiera el control y se volcara.

El coche cayó sobre una jardinera y uno de los hombres quedó prensado de las piernas.

Los primeros que arribaron al lugar tras recibir reportes sobre el percance fueron oficiales de la Policía Municipal y enseguida rescatistas de Protección Civil y Bomberos del Estado y Municipio, que se encargaron de rescatar al joven y auxiliar a los otros tripulantes.

Al menos dos de las víctimas fueron trasladadas a un hospital a recibir atención médica por paramédicos de Protección Civil y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA).

La circulación en la lateral fue cerrada durante las labores de rescate.

En el vehículo se detectaron varias botellas de cerveza y envases de otras bebidas embriagantes, lo que hizo presumir que los jóvenes se hallaban alcoholizados al momento del accidente.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y realizaron los peritajes respectivos para esclarecer las causas que lo originaron a fin de deslindar responsabilidades.