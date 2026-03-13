¡En el bulevar Bicentenario delincuentes armados asaltaron a despachadores de una gasolinería!

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GUADALUPE, ZAC.- Sujetos armados asaltaron a despachadores de una gasolinería y los despojaron del dinero de las ventas para luego escapar, sin que fueran detenidos.

El robo con violencia se consumó el jueves 12 de marzo, alrededor de las ocho de la noche.

Los delincuentes arribaron a la estación de servicio ubicada en el bulevar Bicentenario, a la altura de la colona La Campesina, en el municipio de Guadalupe, amagaron a los trabajadores para obligarlos a entregarles el dinero y huir.

Los despachadores reportaron el atraco a las autoridades, por lo que al sitio acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes proporcionaron características de los ladrones y les señalaron el rumbo que tomaron al escapar.

Los elementos desplegaron un operativo para tratar de localizarlos, pero no tuvieron éxito.

Agentes de la Policía de Investigación arribaron a la gasolinería para iniciar las primeras investigaciones y brindaron acompañamiento a los ofendidos para que formularan la denuncia correspondiente.