¡Tras desigual choque contra un automóvil motociclista murió en el libramiento poniente!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adulto mayor murió tras un desigual choque en el libramiento carretero poniente, ya que a bordo de su motocicleta trató de dar una vuelta en “U” sin precaución y colisionó contra un automóvil, lo que le costó la vida prácticamente de manera instantánea.

El hombre, identificado como José Antonio Hernández, de 68 años de edad, tripulaba una moto Italika FT 200, en colores azul y gris, con placa de circulación 90CRM3 de Aguascalientes.

Alrededor de las 15:40 horas del jueves 23 de octubre transitaba de poniente a oriente por el libramiento, entre las carreteras federales 70 Poniente y 71 Sur, y a la altura del kilómetro 19+500 se orilló al acotamiento para intentar dar una vuelta en “U”.

La maniobra la realizó sin precaución y se estrelló contra el lado derecho de un auto Nissan Sentra, en color gris y con placas ABY-293-E de esta ciudad, conducido por un hombre de entre 40 a 45 años de edad, que nada pudo hacer por evitar el encontronazo.

La víctima fue proyectada a los carriles de oriente a poniente y su motocicleta al lado sur de la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena y confirmaron la muerte del motorista.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al automovilista para deslindar responsabilidades.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.