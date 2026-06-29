¡Tras ataque con machete en riña en Solidaridad II adolescente de 13 años quedó al borde de la muerte!

El menor sufrió una herida profunda durante una campal entre grupos de la zona

Fue llevado grave al Hospital 2 del IMSS con choque hipovolémico por la pérdida de sangre

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente de 13 años de edad quedó al borde de la muerte tras ser atacado con un machete durante una riña campal registrada minutos después de la medianoche en el fraccionamiento Solidaridad II.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Atotonitlán y Papalotl, donde grupos antagónicos se enfrentaron violentamente.

En medio del conflicto el menor fue herido con un machete, provocándole una hemorragia intensa que lo dejó en estado crítico.

Policías municipales dispersaron a los involucrados mientras familiares del adolescente pedían auxilio.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil lo encontraron tendido sobre el arroyo vehicular y lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, donde ingresó con choque hipovolémico.

Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para identificar al o los responsables de la agresión.

El estado de salud del menor se reportó delicado.