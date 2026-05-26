¡Tras brutal choque contra un taxi murió motociclista en el distribuidor vial norte!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trágico accidente vial cobró la vida de un motociclista la mañana de este martes luego de un fuerte choque contra un taxi en la parte alta del distribuidor vial de Siglo XXI y bulevar a Zacatecas.

La víctima mortal fue identificada como Diego Armando Medina, de 37 años de edad, quien pese a portar casco de protección perdió la vida a consecuencia de las severas lesiones sufridas tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas en los carriles de circulación de norte a sur, justo en el punto donde inicia la rampa que conecta con Siglo XXI, en dirección a Constitución.

En el lugar, autoridades señalaron que tanto el taxi, con el número económico 541, como la motocicleta, circulaban en el mismo sentido.

Sin embargo, el conductor del vehículo de alquiler intentó incorporarse hacia la conexión con avenida Constitución sin percatarse de la presencia del motociclista a su costado.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado contra el muro de contención ubicado en la cuchilla, lo que le provocó lesiones fatales.

Fue el propio taxista quien dio aviso a los números de emergencia, lo que generó la movilización de elementos de vialidad y paramédicos.

A su arribo, los socorristas confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades realizaron el acordonamiento de la zona y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el conductor del taxi quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.