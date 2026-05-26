¡En 4 días tienda OXXO sufrió segundo asalto; RobOXXOmetro llega a 65 casos y 9 robos en mayo!

OXXO Natura se gana el distintivo “cliente frecuente” del hampa

Dos sujetos armados robaron 10 mil pesos y huyeron en motocicleta

AGUASCALIENTES, AGS.- La violencia contra las tiendas de conveniencia volvió a quedar expuesta este martes, luego de que la sucursal OXXO Natura, ubicada en la avenida Gerónimo de la Cueva, entre la calle Federico Méndez y la avenida Jesús García Corona, al nor-oriente de la ciudad, fuera asaltada por segunda ocasión en apenas cuatro días.

Con este nuevo ataque, el RobOXXOmetro asciende a 65 asaltos en lo que va del 2026 y 9 robos cometidos en el mes de mayo, consolidando una tendencia delictiva que no cede.

La tienda, que ya se ganó el distintivo no oficial de “cliente frecuente” entre los delincuentes, volvió a ser blanco de un par de asaltantes justo cuando la encargada apenas comenzaba a recuperarse de la crisis nerviosa sufrida tras el atraco del viernes 22 de mayo.

Sin embargo, la mañana de este martes 26 los ladrones regresaron para repetir la operación.

La reiteración del ataque evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los empleados de estas sucursales, donde trabajar se ha convertido en un empleo de alto desgaste emocional y físico, provocando renuncias constantes y desinterés de nuevos aspirantes.

El hecho ocurrió a las 08:20 horas, cuando dos sujetos arribaron a bordo de una motocicleta y esperaron unos instantes para asegurarse de que la tienda estuviera sola.

Tras confirmar que no había clientes, ingresaron y se dirigieron directamente hacia la encargada, y mediante amenazas con un arma que ocultaban dentro de una bolsa negra le exigieron entregar el dinero de la venta.

Para no ponerse en riesgo, la empleada entregó aproximadamente 7 mil pesos en efectivo, mientras los delincuentes tomaron cajetillas de cigarros y otros productos valuados en 3 mil pesos, sumando un botín total de 10 mil pesos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes se entrevistaron con la encargada.

Ella describió a los responsables: uno vestía casco blanco, pantalón gris, playera naranja claro y una bolsa negra; el otro portaba sudadera azul marino, pantalón oscuro, cachucha blanca y también llevaba una bolsa donde aparentaban ocultar un arma.

Tras el asalto, ambos subieron nuevamente a la motocicleta y se dieron a la fuga.

Las autoridades implementaron un operativo para dar con el paradero de los responsables, pero no se reportó ninguna detención.

Al sitio también llegó personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios, entrevistas y revisión de cámaras de seguridad.

Con este nuevo ataque, el RobOXXOmetro confirma una tendencia preocupante: tiendas reincidentes, delincuentes que operan en motocicleta, amenazas directas al personal y una respuesta policial que, hasta ahora, no ha logrado frenar la ola de asaltos que golpea a la cadena OXXO en Aguascalientes.