¡Tras un incendio en su domicilio mujer perdió la vida en San José de Ranchos!

SOMBRERETE, ZAC.- Una mujer falleció tras de que se registró un incendio en su domicilio en esta localidad.

La fémina fue identificada como María Elena, de 57 años de edad, vecina de la comunidad San José de Ranchos, que pertenece a Sombrerete.

El lunes 25 de mayo, poco antes de las once de la noche, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el incendio domiciliario, por lo que a esa localidad se dirigieron elementos de Bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Al arribar comenzaron con las maniobras para controlar y sofocar el fuego para luego ingresar a la vivienda.

En el interior encontraron a la habitante ya sin vida debido a que no pudo salir porque las llamas se propagaron rápidamente a distintas partes de la finca.

Una vez que el incendio fue apagado, la zona fue resguardada por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y luego puesta a disposición de agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales para el inicio de las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer las causas que lo provocaron.

El cuerpo de la víctima mortal fue levantado y remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.