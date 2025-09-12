¡En Paso Blanco violento asalto a Financiera Efine, delincuentes logran un botín de 250 mil pesos!

Se apoderaron de dinero en efectivo y artículos electrónicos

JESÚS MARÍA, AGS.- La tarde del jueves 11 de septiembre se registró un asalto con violencia en las oficinas de la Financiera Efine, ubicadas en la calle Guadalupe Victoria, en la comunidad de Paso Blanco.

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la tarde, cuando dos empleadas ingresaron al inmueble para iniciar labores.

Minutos después de abrir, una de ellas se retiró al baño mientras la otra permanecía en la recepción.

En ese momento dos hombres descendieron de una motocicleta estacionada frente al edificio e irrumpieron con lujo de violencia.

Uno de los sujetos encañonó a la recepcionista, exigiéndole el dinero en efectivo.

Tras obtenerlo, ambos se apoderaron también de teléfonos celulares y computadoras portátiles, para luego huir en la misma motocicleta.

La compañera que se encontraba en el baño salió instantes después, encontrando a su colega en estado de crisis nerviosa.

El monto del robo se estimó en aproximadamente 250 mil pesos: 200 mil en efectivo y 50 mil en equipo electrónico.

Las víctimas solicitaron ayuda a un vecino para reportar el hecho al número de emergencias 911.

Elementos de las Policías Estatal y Municipal de J.M. acudieron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables del robo, sin resultados positivos.

Peritos forenses y agentes de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para dar con los delincuentes.