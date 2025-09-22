¡En la carretera federal 54 ex director de Tránsito de Aguascalientes y su esposa sufrieron accidente, ella murió!

APOZOL, ZAC.- El teniente José de Jesús Rodríguez Benavides, ex director de Tránsito del municipio de Aguascalientes, sufrió un accidente en el municipio de Apozol, Zacatecas, tras el que su esposa Eduviges Benítez, de 70 años, perdió la vida.

La pareja, originaria de Aguascalientes, sufrió el percance el domingo 21 de septiembre, alrededor de las seis de la tarde, en la carretera federal 54, en el tramo Jalpa-Apozol, a la altura de San Miguel.

El ex funcionario municipal, de 74 años de edad, conducía una camioneta Nissan Frontier, con placas de circulación de Aguascalientes, de la que perdió el control por causas desconocidas.

La unidad de motor abandonó la cinta asfáltica, se volcó y quedó sobre sus neumáticos.

Paramédicos acudieron a brindarles los primeros auxilios a las víctimas y encontraron ya sin vida a Eduviges, mientras que el teniente Benavides resultó ileso, por lo que no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras quedaron a cargo del peritaje del accidente para determinar las causas que lo provocaron, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida para su traslado al Servicio Médico Forense.

El teniente José de Jesús Rodríguez Benavides dejó de desempeñarse como director de Tránsito del municipio de Aguascalientes luego de solicitar su jubilación a partir del 1 de diciembre del año 2019.