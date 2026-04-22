¡Tras caer de su vehículo en movimiento motociclista murió en el fraccionamiento Morelos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven motociclista perdió la vida y otro más resultó lesionado durante la madrugada de este miércoles luego de que ambos cayeran de una motocicleta en movimiento sobre la avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Hunucmá, en el fraccionamiento Morelos.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:02 horas, cuando una motocicleta Italika 250Z, color negro y con placas 85EUW3 del estado de Aguascalientes, se desplazaba a exceso de velocidad en sentido oriente-poniente, es decir, del parque El Cedazo hacia Sensata.

La unidad era conducida por Enrique, de 20 años, quien viajaba acompañado por Emanuel, también de 20 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, al tomar la curva frente al Complejo de Seguridad Pública Municipal el conductor se aproximó demasiado a las boyas que delimitan el ingreso al puente vehicular que libra Mariano Hidalgo.

Esta maniobra provocó que perdiera el control del manubrio, lo que derivó en la caída de ambos tripulantes y un derrape de aproximadamente 30 metros.

Enrique terminó impactando violentamente contra la guarnición.

Paramédicos del ISSEA arribaron al lugar y comenzaron la valoración de los lesionados.

Emanuel fue diagnosticado como policontundido, sin requerir traslado hospitalario.

En tanto, Enrique fue encontrado en estado grave, por lo que los técnicos en urgencias médicas iniciaron maniobras para estabilizarlo; sin embargo, al intentar abordarlo a la ambulancia el joven entró en paro cardiorrespiratorio.

A pesar de las maniobras de RCP se confirmó su fallecimiento instantes después.

Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona, mientras que personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y del cuerpo del motociclista. Finalmente, la motocicleta fue remitida a la pensión municipal.