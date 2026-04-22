¡Tras caída de un caballo en El Molino, Jalisco, adulto mayor murió en Asientos!

ASIENTOS, AGS.- Un hombre que sufrió una caída de un caballo en una comunidad en Jalisco murió en el municipio de Asientos cuando en un vehículo particular era trasladado a recibir atención médica.

La víctima, Antonio “N”, de 75 años de edad, fue originario de la localidad El Molino, Jalisco.

Fue en esa población donde sufrió la caída del equino durante el domingo 19 de abril.

Al día siguiente, lunes 20, su amigo Dionicio, de 51 años, fue a visitarlo a su casa y lo encontró inconsciente, por lo que lo subió a su camioneta de la marca JAC, con placas de circulación AAA-162-G de Aguascalientes, para trasladarlo a recibir atención médica.

Alrededor de las 19:40 horas el testigo se detuvo en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, frente a la tienda “Don Neto”, en la comunidad Villa Juárez, en Asientos, y solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal de dicha cabecera arribaron al lugar y confirmaron que Antonio se encontraba inconsciente.

Enseguida arribaron paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO-337 para tratar de auxiliarlo, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales.

Los oficiales resguardaron la zona hasta el arribo de agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos de Servicios Periciales, que fueron enterados de la forma en la que el adulto mayor perdió la vida y al verificar que no presentaba huellas de violencia permitieron que personal de una funeraria se hiciera cargo de su cuerpo sin vida.