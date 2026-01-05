¡Tras choque contra un camión de transporte de personal taxista murió en Tepezalá!

TEPEZALÁ, AGS.- Un taxista murió tras un fuerte choque contra un camión de transporte de personal ocurrido la tarde del sábado 3 de enero en el municipio de Tepezalá.

El trabajador del volante fue identificado como Manuel Martínez, de 68 años de edad.

A su cargo traía el taxi con número económico 1140, un Nissan Tsuru, en color blanco.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, minutos después de las cinco de la tarde del sábado transitaba por la carretera federal 71 Norte, cuando a la altura del kilómetro 22+500, en la comunidad El Refugio, en Tepezalá, colisionó contra el camión.

El frente del automóvil de alquiler quedó destrozado, por lo que el chofer terminó prensado en la cabina e inconsciente.

Elementos de Bomberos y paramédicos del ISSEA acudieron en su auxilio y se encargaron de su rescate para luego, a bordo de la ambulancia ECO-449, trasladarlo en condición grave a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Elementos policiales arribaron a la zona del hecho para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, el sexagenario falleció en el citado hospital, por lo que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.