¡Tras ser impactadas por un automovilista dos mujeres motociclistas sufrieron fracturas!

RÍO GRANDE, ZAC.- Dos mujeres resultaron con probables fracturas en las piernas tras de que al viajar en una motocicleta fueron embestidas por un automovilista, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital a recibir atención médica.

La noche del sábado 22 de noviembre, en el bulevar Eva Sámano de López Mateos, frente a la Casa de Justicia de esta localidad, el auto impactó la motocicleta, lo que ocasionó que las dos féminas cayeran al piso y quedaran lastimadas.

En su auxilio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que les diagnosticaron las probables fracturas en las piernas y las trasladaron al hospital más cercano para su pronta atención.

El chofer del coche salió ileso, aunque su unidad sufrió daños en la parte frontal izquierda y terminó con el parabrisas estrellado, mientras que la motocicleta quedó destrozada.

Agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y realizaron los peritajes respectivos para deslindar responsabilidades.

Además, aseguraron los dos vehículos implicados y con apoyo de una grúa los remolcaron a un corralón.