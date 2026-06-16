¡Tras choque contra una mula, que murió al cruzar una carretera en Fresnillo, conductor resultó lesionado!

El animal fue embestido por una Renault Koleos cuando intentaba pasar la federal 45

El operador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica

FRESNILLO, ZAC.- Entre el 97 Batallón de Infantería y la caseta de Morfín Chávez, sobre la carretera federal 45, la noche del domingo 14 de junio una mula que intentaba cruzar la cinta asfáltica fue embestida por una camioneta Renault Koleos, en color negro.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo era conducido por un joven de aproximadamente 30 años, quien no logró reaccionar a tiempo debido a la oscuridad del tramo.

Tras el impacto, la camioneta se proyectó hacia el camellón central.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio, junto con personal de la caseta, para retirar el cuerpo del animal y coordinar el apoyo de emergencia.

El conductor fue trasladado a un hospital para recibir atención por las lesiones que presentó.