¡Atropellada por un automovilista en Jerez mujer adulto mayor perdió la vida!

Foto: Archivo

JEREZ, ZAC.- Una mujer adulto mayor perdió la vida tras ser atropellada por un automovilista, que fue asegurado por las autoridades para resolver su situación legal.

El accidente tuvo lugar alrededor de las seis de la tarde en la calle Adolfo López Mateos, en la cabecera municipal de Jerez.

La fémina cruzaba la calle cuando fue impactada por la unidad de motor, cuyo conductor no alcanzó a frenar ni a esquivarla.

La peatón quedó tirada en el piso y testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar para tratar de auxiliar a la atropellada, pero al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de Seguridad Pública resguardaron el lugar del hecho hasta que arribaron elementos de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

El conductor del vehículo permaneció en el sitio, por lo que fue detenido y remitido ante el agente del Ministerio Público para deslindarle responsabilidades.