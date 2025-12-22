¡Un muerto y tres lesionados dejó agresión con arma de fuego en San Jerónimo!

GUADALUPE, ZAC.- Una agresión con arma de fuego en esta localidad dejó un saldo de un muerto y tres lesionados, que fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

El ataque se registró la tarde del sábado 20 de diciembre en la comunidad San Jerónimo, perteneciente a Guadalupe.

Las cuatro víctimas se hallaban en el interior de un domicilio ubicado cerca del panteón de esa población cuando ocurrió una riña que desencadenó en la agresión con disparos de arma de fuego.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre lo sucedido y al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) a bordo de cuatro ambulancias.

Al arribar comenzaron a brindar los primeros auxilios a los cuatro hombres baleados, aunque uno de ellos perdió la vida en el lugar.

Los otros tres fueron trasladados a hospitales de la zona metropolitana para su pronta atención médica ya que presentaban lesiones de gravedad.

Al lugar también acudieron oficiales de las Policías Municipales de Guadalupe y Zacatecas así como de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y de Operaciones de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que tomaron conocimiento de la agresión armada.

Familiares de las víctimas se presentaron en la finca donde sucedió el ataque y a la distancia observaron los trabajos de campo realizados por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales.

Éstos últimos recolectaron indicios y remitieron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.