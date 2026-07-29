¡Tras choque-volcadura de un camión de carga en la carretera federal 45 Sur chofer perdió la vida!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un chofer perdió la vida tras sufrir un fuerte accidente tipo choque contra objeto fijo y posterior volcadura sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad Buenavista de Peñuelas.

Tras el percance fue trasladado al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social para su atención médica, pero poco después falleció.

El conductor fue identificado como Braulio Iturbide, de 47 años de edad.

Se accidentó la noche del lunes 27 de julio en un camión de carga de su propiedad.

Circulaba en aparentes condiciones normales por la Panamericana en dirección de sur a norte, pero antes de llegar al entronque al aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo” por causas desconocidas perdió el control del volante hacia la izquierda.

El pesado vehículo colisionó contra el muro de contención del camellón central y luego se volcó aparatosamente, por lo que el operador sufrió lesiones graves y quedó atrapado en la cabina.

Automovilistas que fueron testigos del accidente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que se encargaron de rescatar a Braulio.

Al confirmar que aún se encontraba con vida pero delicado de salud lo trasladaron al citado hospital del IMSS, donde murió mientras era atendido.

Elementos del Departamento de Bomberos Municipales arribaron al sitio para limpiar el aceite que derramó el camión con la volcadura para evitar otros incidentes.

Oficiales de la Guardia Nacional se encargaron de tomar conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas que lo provocaron, solicitando el apoyo de una grúa para retirar la unidad de carga.

Finalmente, elementos de Servicios Periciales se presentaron en el Seguro Social para levantar el cuerpo del chofer y trasladarlo al SEMEFO, donde se le practicó la necropsia y se determinó que murió de un traumatismo craneoencefálico.