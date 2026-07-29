¡Tras accidente en Calvillo murieron sexagenario y un adolescente motociclista!

El adulto mayor fue arrollado por el jovencito, que luego sufrió fuerte caída de la moto

CALVILLO, AGS.- Un adulto mayor y un adolescente murieron en el municipio de Calvillo tras de que el primero fue atropellado por el segundo, que conducía una motocicleta, de la que luego sufrió una fuerte caída.

De acuerdo a las investigaciones iniciales de la Fiscalía General del Estado, la doble tragedia sucedió el lunes 27 de julio en Barranca de Portales, en la comunidad Las Ánimas, en dicha cabecera municipal.

Un jovencito identificado como Édgar Emmanuel L.C., de 17 años de edad, tripulaba una motocicleta y al desplazarse por el lugar señalado atropelló a Martín Calvillo, de 62 años, que trataba de pasar por la zona.

Ambos involucrados cayeron al piso y resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Calvillo para su pronta atención médica.

Lamentablemente, ninguno de los dos logró sobrevivir y posteriormente fallecieron.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales acudieron hasta el hospital calvillense para levantar los cuerpos de los dos fallecidos y trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Las necropsias revelaron que el sexagenario murió de un traumatismo múltiple y el menor de edad de un traumatismo cerrado de tórax.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas que provocaron el trágico accidente.