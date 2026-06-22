¡Tras colapso de vivienda en la zona Centro rescataron a una adolescente y a dos cachorros!

ZACATECAS, ZAC.- La intensidad de las lluvias que azotaron la capital la tarde del sábado 20 de junio provocaron el derrumbe de una vivienda en la zona Centro y en la que se encontraba una adolescente, que tuvo que ser rescatada así como dos cachorros.

El hecho sucedió en la calle Segunda de Palomares, en el Centro de la ciudad.

Los servicios de emergencia fueron alertados sobre el colapso de la casa habitación, por lo que al sitio se dirigieron elementos de Protección Civil Municipal, que al ser enterados que en el domicilio se hallaba una habitante realizaron labores de búsqueda y rescate.

Además de la adolescente rescatada también fueron salvados dos cachorros.

Las fuertes lluvias provocaron también encharcamientos en varias vialidades, que fueron atendidos por los rescatistas, principalmente en el bulevar Metropolitano, a la altura de la Unidad Académica de Derecho; en la calzada Héroes de Chapultepec, cerca de las instalaciones del PRD, así como en la avenida La Encantada.