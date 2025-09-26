¡Tras colgarse de un árbol un hombre se quitó la vida en Villanueva!

Foto: Archivo

VILLANUEVA, ZAC.- Un hombre se quitó la vida tras colgarse del cuello de la rama de un árbol.

El jueves 25 de septiembre, poco antes de las dos de la tarde, algunas personas que transitaban por el entronque del Zoyate y Tayahua, en el municipio de Villanueva, observaron a una persona suspendida, por lo que dieron parte a los servicios de emergencia.

Elementos policiales y paramédicos se presentaron en el sitio y confirmaron que el individuo ya había fallecido.

La zona fue resguardada para que el escenario del hecho fuera procesado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO, al tiempo que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido.