¡Tras enfrentar a sus agresores Juan Pablo Silva Flores fue baleado; permanece desaparecido!

Sigue sin aparecer

TEPEZALÁ, AGS.- Juan Pablo Silva Flores, de 45 años, conocido en la comunidad El Chayote como “El amigo Castor”, continúa sin ser localizado tras un violento episodio ocurrido días atrás.

Según versiones preliminares, el ex policía, retirado del servicio tras un accidente, habría enfrentado a sus agresores, propinándoles una golpiza antes de recibir un disparo.

Silva Flores es esposo y padre de tres hijos. Su desaparición ha generado preocupación entre vecinos y familiares, quienes exigen avances en la investigación y mayor presencia de autoridades en la zona.

El jueves 25 de septiembre su familia presentó formalmente la denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía General del Estado.

Aunque les informaron que el boletín de búsqueda sería emitido hasta el lunes, sorpresivamente fue expedido este viernes, lo que ha generado expectativas sobre una posible aceleración en las diligencias.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre su paradero ni sobre los presuntos responsables.

La comunidad permanece en alerta, mientras se intensifican los llamados para esclarecer el caso.