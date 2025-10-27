¡Tras derrapar y caer de su motocicleta en la carretera 54 hombre murió; se amputó un pie!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre murió tras de que sufrió la amputación de su pie luego de derrapar y caer de la motocicleta en que viajaba.

El domingo 26 de octubre, alrededor de las 15:20 horas, el motorista circulaba por la carretera federal 54 cuando a la altura del campus universitario sufrió la caída de la “jaca de acero”.

El conductor se amputó un pie y sufrió un golpe en la cabeza e instantes después fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja que pasaban por el lugar.

Al confirmar que su estado de salud era grave lo trasladaron al Hospital General, pero murió alrededor de las 16:45 horas mientras recibía atención médica.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional división carreteras, que además efectuaron el levantamiento de la motocicleta para trasladarla a un corralón para su resguardo.