¡Delincuente que cometió un robo en una joyería en la colonia Fátima por 160 mil pesos fue capturado!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, quien posteriormente fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de hechos ocurridos en un establecimiento comercial dedicado a la venta de joyería.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron la tarde del viernes 17 de abril del 2026, cuando el señalado ingresó a una joyería ubicada en la avenida prolongación General Ignacio Zaragoza, en la colonia Fátima, en el municipio de Aguascalientes.

En el lugar presuntamente aprovechó un momento de descuido por parte de la empleada para apoderarse sin derecho ni consentimiento de dos brazaletes de oro amarillo de 18 kilates, tipo Cartier, los cuales se encontraban en el mostrador del establecimiento.

El imputado habría ocultado las piezas entre sus ropas para posteriormente abandonar el local comercial, ocasionando un detrimento patrimonial a la víctima por un monto aproximado de 160 mil pesos.

Tras la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, integrando los datos de prueba necesarios con el apoyo de elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes lograron establecer la identidad del probable responsable.

Con base en lo anterior, la agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes investigadores, poniendo al posible responsable a disposición del órgano jurisdiccional competente.

En audiencia inicial, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo “N”, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.