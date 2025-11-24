¡Tras desigual choque contra una camioneta repartidor en motocicleta resultó lesionado en el Centro!

FRESNILLO, ZAC.- Una camioneta impactó una motocicleta tripulada por un repartidor, que sufrió algunas lesiones y lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

El desigual choque sucedió este lunes, poco antes de las nueve y media de la mañana, en las calles Olivos y Arteaga, a una cuadra del jardín Echeverría, en la zona Centro de este municipio.

Tras recibir reportes sobre el percance, al lugar acudieron elementos de la Dirección de Policía de Seguridad Vial así como paramédicos, que auxiliaron al motociclista y le diagnosticaron algunas lesiones, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención.

Los vehículos implicados en el accidente fueron asegurados y remolcados a un corralón con apoyo de una grúa.