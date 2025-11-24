¡Tras agresión armada en la zona Centro dos hombres resultaron lesionados!

LUIS MOYA, ZAC.- Dos hombres fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que resultaron lesionados y fue necesario trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

Vecinos de la calle del Carmen de la zona Centro de esta cabecera municipal, alrededor de las ocho de la noche, escucharon varios disparos, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos policiales, que encontraron a dos hombres heridos de bala, por lo que se les brindaron los primeros auxilios y se les trasladó a un hospital.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras indagatorias y establecieron que las víctimas fueron agredidas por sujetos armados, los cuales huyeron tras el ataque y no fueron detenidos.