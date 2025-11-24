¡Un policía herido dejó ataque con artefacto explosivo en Ciudad Cuauhtémoc!

Foto: Archivo

CIUDAD CUAUHTÉMOC, ZAC.- Después del mediodía de este lunes elementos de la Policía Municipal de Ciudad Cuauhtémoc fueron víctimas de un ataque con artefacto explosivo presuntamente perpetrado por integrantes del crimen organizado, dejando como saldo preliminar un agente herido.

De acuerdo con información inicial, los uniformados circulaban a bordo de una radiopatrulla cuando sujetos armados los amagaron y posteriormente les lanzaron un artefacto explosivo, aparentemente una granada de fragmentación, que estalló mientras los oficiales se encontraban en el vehículo.

El reporte extraoficial señala que uno de los elementos resultó lesionado, sin que hasta el momento se conozca la gravedad de sus heridas.

Tras el hecho, los servicios de emergencia alertaron a las autoridades, arribando al lugar efectivos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), quienes implementaron un operativo en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De manera paralela se recibieron reportes sobre enfrentamientos en la zona que conecta Ciudad Cuauhtémoc con el municipio de Ojocaliente.