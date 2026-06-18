¡Tras diligencia de cateo capturaron a un sujeto con arma de fuego, equipo bélico y droga!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) conoció una denuncia respecto a la conducta violenta e inusual de un habitante de la colonia Las Huertas, en el municipio de Zacatecas, situación que ameritó una pronta investigación.

Por lo que en el transcurso de la madrugada y con la finalidad de cumplimentar una orden de aprehensión en contra del sujeto señalado, se llevó a cabo la ejecución de una orden de cateo.

Bajo esta acción conjunta se logró la detención de Alejandro “N”, de 33 años de edad, además del aseguramiento de un arma de fuego, equipo bélico, diversas prendas tácticas y siete plantas de marihuana.