¡En tiendas OXXO de Aguascalientes asaltantes realizaron cuatro “retiros de cajas chicas”!

El “Roboxxometro” marcó una semana roja para la cadena en la entidad: cuatro sucursales atracadas en sólo seis días, tres de ellas en el fraccionamiento Morelos y una más en Las Cumbres, donde los delincuentes -armados o aprovechando descuidos- se llevaron más de 14 mil pesos en efectivo, sin que nadie lograra detenerlos

AGUASCALIENTES, AGS.- En distintos puntos de Aguascalientes cuatro tiendas OXXO fueron blanco de asaltantes que mediante amenazas o aprovechando descuidos del personal lograron apoderarse del dinero de las ventas del día.

En todos los casos los responsables lograron huir sin que fueran detenidos ni se conociera su paradero.

Primer asalto: fraccionamiento Morelos I

El primer incidente ocurrió el miércoles 4 de febrero en la tienda ubicada en la avenida Aguascalientes Sur esquina con Corregidora número 718, en el fraccionamiento Morelos I.

Un hombre ingresó haciéndose pasar por cliente y tras revisar mercancía amenazó verbalmente a los empleados para exigir el dinero de la caja registradora.

El presunto responsable vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra y casco de motocicleta negro con calcomanías azules.

Logró apoderarse de aproximadamente 2 mil 500 pesos y huyó en una motocicleta, en la que lo esperaba otro individuo en el estacionamiento.

No se logró conocer la dirección que tomaron.

Segundo asalto: colonia Las Cumbres

El viernes 6 de febrero dos hombres ingresaron a la tienda ubicada en Paula de Jesús Jiménez Yáñez número 902 esquina Sierra de las Garzas, en la colonia Las Cumbres.

Ambos fingieron ser clientes mientras recorrían los pasillos, hasta que uno de ellos se acercó a la caja y con un arma blanca amenazó a los empleados para exigir el dinero de la venta del día.

Uno de los sujetos vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera azul con capucha, cubrebocas en tonos salmón y negro, y una bolsa tipo bandolera negra.

El segundo portaba sudadera y pantalón negros, lentes oscuros y cubrebocas blanco.

Tras obtener alrededor de 3 mil pesos salieron del establecimiento sin que los trabajadores pudieran determinar si huyeron a pie o en algún vehículo.

Tercer asalto: fraccionamiento Morelos

El martes 10 de febrero, alrededor de las 12:00 horas, un hombre ingresó a la tienda ubicada en la calle Artillero Mier número 812 esquina con la avenida Héroe Inmortal, también en el fraccionamiento Morelos.

Tras esperar a que los clientes se retiraran se abalanzó hacia los empleados con un arma blanca y exigió el dinero de la caja registradora.

El asaltante vestía sudadera negra, casco y un mandil azul.

Los trabajadores, temiendo por su integridad, entregaron aproximadamente 3 mil 500 pesos.

El responsable salió del local y no se logró conocer su ruta de escape.

Cuarto asalto: Valle de los Cactus

El cuarto incidente ocurrió también el martes 10 de febrero pero a las 21:00 horas en la tienda ubicada en Paseo de la Biznaga número 102 esquina Calixto Serna Valdivia, en el fraccionamiento Valle de los Cactus.

En este caso, el asaltante aprovechó un descuido del personal: una empleada se había retirado a cambiar un billete por falta de cambio, mientras la otra se encontraba en el área de refrigeración acomodando producto.

El sujeto ingresó directamente al área de cajas y saqueó una de las registradoras sin que las empleadas se percataran.

Debido a que ninguna lo vio de frente, se desconoce si portaba arma, así como su vestimenta o características físicas.

Al regresar al área de cobro, las trabajadoras encontraron el cajón del dinero abierto y con la llave aún colocada.

Se estimó que el responsable se llevó aproximadamente 5 mil 000 pesos.

Tampoco se logró determinar si huyó a pie o en algún vehículo.