¡En una represa en San Pablo hombre murió ahogado por rescatar a un menor de edad!

PINOS, ZAC.- Un hombre murió ahogado por rescatar a un menor de edad que se sumergía en una represa.

Los hechos sucedieron el sábado 4 de abril, al filo del mediodía, en una presa ubicada en la comunidad San Pablo, en el municipio de Pinos.

La víctima mortal contaba con 40 años de edad, aproximadamente.

Durante su estadía en el sitio, el hombre se percató que un niño que estaba nadando no podía salir del agua, por lo que decidió arrojarse para salvarlo.

El hombre logró poner a salvo al menor de edad pero luego él se sumergió y ya no salió.

Testigos de los hechos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron buzos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que realizaron labores de búsqueda hasta que lo localizaron y rescataron.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Poco después arribaron elementos de Servicios Periciales, que realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del finado al SEMEFO.