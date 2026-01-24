¡Tras el derrumbe de una cimbra en una iglesia en Victoria II ocho trabajadores lesionados!

FRESNILLO, ZAC.- Ocho trabajadores lesionados dejó el derrumbe de una cimbra en una iglesia en esta localidad.

El incidente tuvo lugar el viernes 23 de enero, minutos después de la una de la tarde, en la iglesia San Juan Pablo II, ubicada en la calle Pípila en el fraccionamiento Victoria II, en Fresnillo.

Trascendió que los trabajadores vaciaban cemento para colocar una losa, pero el peso venció las tablas de la cimbra, lo que ocasionó el colapso parcial del techo que se construía.

Los ocho hombres quedaron atrapados entre los escombros, por lo que testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos así como de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que se encargaron de rescatar a las víctimas para luego brindarles los primeros auxilios.

Durante las maniobras, las calles aledañas fueron cerradas y el sitio del derrumbe fue resguardado por oficiales de la Policía Metropolitana y de la Dirección de Policía Vial Preventiva.

Tres de los trabajadores fueron movilizados a un hospital para recibir atención médica ya que sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo, mientras que los otros cinco fueron valorados en el lugar del hecho ya que solamente resultaron con golpes leves que no ponían en peligro su vida.

La obra fue inspeccionada por personal de Protección Civil, que descartó que hubiera más personas atrapadas bajo los escombros.