¡Tras enfrenamiento a balazos policías estatales de Zacatecas abatieron a siete delincuentes en Los Campos!

Un oficial resultó lesionado de dos disparos y en “El Cuervo” de la SSP fue movilizado a un hospital

Foto: Archivo

VILLA GARCÍA, ZAC.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), abatieron a siete delincuentes tras un enfrentamiento a balazos, tras el que un oficial resultó lesionado de dos disparos y a bordo del helicóptero “El Cuervo” fue movilizado a un hospital para su atención médica.

El enfrentamiento sucedió el miércoles 17 de diciembre, poco después de las once de la mañana, en la comunidad Los Campos, en los límites con Ojuelos, Jalisco.

Los efectivos de la FRIZ, durante recorridos de vigilancia, fueron agredidos a balazos por civiles armados.

Los uniformados repelieron la agresión y tras el intercambio de disparos lograron abatir a siete de sus agresores.

Uno de los policías estatales resultó herido, por lo que el helicóptero “El Cuervo” de la Secretaría de Seguridad Pública voló hasta el lugar de la balacera para abordarlo y trasladarlo al Hospital General de la capital zacatecana, donde ya lo esperaban paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que se encargaron de ingresarlo para su atención médica.

Trascendió que el elemento presentaba dos heridas de bala, una en el tórax y otra en el brazo derecho.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el abatimiento de siete delincuentes, al parecer integrantes de una célula delictiva, y las lesiones de uno de los elementos policiales.

A su vez, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, a través de las redes sociales, aseguró que la situación se encontraba bajo control.

A la escena arribaron elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que recolectaron indicios y levantaron los cuerpos de los siete abatidos para su traslado al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación y agentes de la Policía de Investigación comenzaron con la indagatoria correspondiente para esclarecer los hechos.