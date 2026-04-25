¡Tras enfrentamiento armado en Villanueva capturaron a 5 presuntos delincuentes!

No se reportaron muertos ni lesionados tras la balacera

VILLANUEVA, ZAC.- La tarde del viernes 24 de abril se registró un enfrentamiento armado entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, no hubo muertos ni heridos.

Según fuentes policiales, la confrontación se dio al momento de encontrase en recorridos de prevención y al cruzarse con los presuntos agresores en la localidad de Zapoqui.

En el intercambio de disparos no hubo lesionados o personas sin vida pero si al menos cinco presuntos delincuentes detenidos, detallaron fuentes en la escena.

Testigos en la región mencionaron haber escuchado intercambio de disparos de armas semi automáticas y minutos después se vio el helicóptero sobrevolando la región.

Los detenidos fueron traslados al Ministerio Público (MP) para que sea esta instancia la encargada de su situación legal mientras que el lugar del altercado quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).