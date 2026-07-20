¡Dos jóvenes lesionados, uno de gravedad, dejó aparatoso choque en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un fuerte accidente automovilístico se registró en el cruce de la avenida Miguel de la Madrid y Paseo de las Maravillas, donde dos jóvenes resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, tras impactarse contra un objeto fijo.

El percance ocurrió alrededor de las 02:10 horas del domingo 19 de julio, cuando un vehículo Audi TT, en color negro, sin placas de circulación, era conducido por Demetrio, de 20 años de edad, quien viajaba acompañado por Óscar, de entre 20 y 25 años.

De acuerdo con testigos, ambos ocupantes presuntamente participaban en carreras con otro vehículo.

La unidad se desplazaba a velocidad inmoderada sobre avenida Arroyo El Molino en dirección de poniente a oriente y al llegar al bulevar Miguel de la Madrid el conductor perdió el control del volante.

Tras ello, el automóvil se proyectó de frente e impactó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, así como contra la base de un semáforo.

Debido a la fuerza del choque, el copiloto salió eyectado del vehículo.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, así como bomberos municipales y paramédicos del ISSEA.

En primera instancia, los socorristas brindaron atención al copiloto, quien fue trasladado en estado grave al hospital Star Médica.

Por su parte, bomberos realizaron maniobras para controlar un derrame, estabilizar el vehículo y retirar partes de la unidad, lo que permitió a los paramédicos acceder al conductor.

Posteriormente, fue rescatado y trasladado en condición de regular a grave al mismo nosocomio.

Finalmente, autoridades municipales se hicieron cargo del accidente y de las diligencias correspondientes.