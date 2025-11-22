¡Por quemar a su pareja con agua hirviendo vincularon a proceso a “El Trompas”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Junior “N” alias “El Trompas” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal por haber quemado a su pareja sentimental con agua hirviendo.

Un juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de violencia a partir de una relación de pareja y lesiones dolosas calificadas con ventaja, y le impuso la prisión preventiva justificada para proteger a la víctima, por lo que fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Al interponer la denuncia en contra de su atacante, la víctima declaró que en diversas ocasiones la agredió psicológica y físicamente.

En el último episodio de violencia le arrojó agua hirviendo en el cuerpo y le provocó lesiones de gravedad.

La agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género que conoció del caso integró la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo la orden de aprehensión en contra de Junior.

Agentes ministeriales lo ubicaron y apresaron en la calle Chiapas del fraccionamiento México y lo llevaron a prisión para que enfrente su proceso penal.