¡De Aguascalientes a hospital de Guadalajara SSPE realizó traslado aéreo de paciente de Jalisco con quemaduras!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes contribuyó con el traslado aeromédico desde el Hospital General de Zona número 3 del IMSS al Hospital Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el helicóptero Fuerza 1 de una paciente de 34 años de edad con quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su superficie corporal.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, precisó que se brindó el apoyo a la paciente María del Carmen, de 34 años de edad, que sufrió quemaduras de segundo grado en cara, vías aéreas, cuello, tórax y extremidades superiores al estar manipulando un bidón con gasolina en una negociación del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

Tras el incidente quedó internada en el Hospital General de Zona número 3 del IMSS en terapia intensiva a cargo del médico de guardia, por lo anterior, tras el tratamiento especializado, directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social pidieron el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes para su traslado desde el nosocomio ubicado en el municipio de Jesús María al Hospital Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El vuelo con duración aproximada de 60 minutos transcurrió sin novedad y con éxito.

Martínez Romo señaló que la paciente salió del Hospital General de Zona número 3 del IMSS una vez que fue abordada al helicóptero Fuerza 1 con todos los cuidados necesarios, durante el vuelo los paramédicos del helicóptero le suministraron durante los 60 minutos que duró el traslado infusión de fármacos sedantes y soporte ventilatorio.

Finalmente, la paciente fue entregada a los médicos del Hospital Centro Médico Nacional de Occidente sin ningún contratiempo minutos antes de las 17:00 horas del viernes 20 de febrero.