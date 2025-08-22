¡Tras explosión en su domicilio en Fresnillo por una fuga de gas una pareja resultó lesionada!

FRESNILLO, ZAC.- Una fuga de gas provocó una explosión al interior de un domicilio en esta cabecera municipal, tras la que dos personas de la tercera edad, un hombre y una mujer, sufrieron quemaduras y la vivienda resultó con daños materiales considerables.

El siniestro sucedió la tarde del jueves 21 de agoto en la casa marcada con el número 7 de la calle Obregón de la colonia Ampliación Azteca, en Fresnillo.

Tras el fuerte estallido vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades y de inmediato se movilizaron paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron lesionados al hombre y a la mujer, a quienes les apreciaron quemaduras de tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo.

En condición estable los trasladaron a un hospital para su atención médica.

El personal que permaneció en el domicilio se encargó de cerrar las válvulas del suministro de gas y retirar un tanque para evitar más riesgos.

Además, al hacer una inspección confirmaron que el inmueble sufrió daños materiales en cuatro de las habitaciones a causa de la onda expansiva, ya que de manera parcial quedaron destruidos muros, ventanas y mobiliario.