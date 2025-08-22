¡“El Masca”, dedicado a la venta de drogas en V.N.S.A. en Aguascalientes, fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- “El Masca”, un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas en un domicilio en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Alameda, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado al cumplimentar una orden de cateo y quienes le aseguraron narcótico.

Se trata de Juan Alberto “N”, que fue capturado el miércoles 13 de agosto.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal identificaron un domicilio que era utilizado para la venta de drogas en V.N.S.A., por lo que el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de cateo para su registro.

Los agentes investigadores realizaron la diligencia con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en la que aprehendieron a dicho individuo y le aseguraron dos envoltorios de plástico que contenían sustancia granulada, que correspondía a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 4,434.5 miligramos.

“El Masca” fue presentado ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta.

Además, le impuso la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Con tal resolución, el arrestado fue ingresado al CERESO Aguascalientes para enfrentar su proceso.