¡Un hombre sin vida dejó volcadura de un auto en Tránsito Pesado!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre falleció tras la volcadura del vehículo que conducía.

El viernes 16 de enero, alrededor de las tres de la tarde, la víctima circulaba sobre Tránsito Pesado, en dirección hacia la salida a Fresnillo.

Por causas desconocidas perdió el control del volante, lo que originó que la unidad de motor abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

El vehículo terminó recostado sobre su toldo y el conductor, que al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió expulsado casi por completo de la cabina a través de la ventana izquierda.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de la capital para atender los reportes del accidente y al arribar encontraron al automovilista ya sin vida.

La escena del hecho fue resguardada para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara las diligencias correspondientes y remitiera el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.