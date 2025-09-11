¡Tras intento de ejecución hombre resultó herido en La Cañada II, en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, de 44 años de edad, fue víctima de un intento de ejecución la noche del miércoles 10 de septiembre en la comunidad La Cañada II, en el municipio de Jesús María.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas al servicio de emergencias, luego de que vecinos escucharan varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle Del Huizache, a la altura del número 12.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y confirmaron la presencia de una persona herida, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Al arribar, los socorristas brindaron los primeros auxilios a Miguel Ángel y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones, Miguel Ángel se encontraba en el interior de su vivienda realizando sus oraciones nocturnas cuando alguien llamó a la puerta.

No salió, sino que se asomó, momento en que fue sorprendido por cinco sujetos armados que viajaban en dos motocicletas, tres en una y dos en otra, quienes le dispararon en varias ocasiones.

Herido en el lado izquierdo del abdomen, con orificio de entrada y salida, y con otra lesión en un dedo, logró correr hacia el monte para resguardarse y casi de inmediato regresó a su casa al ver que los agresores se habían retirado.

En el sitio autoridades aseguraron cuatro casquillos percutidos y tres cartuchos útiles, todos calibre 9 milímetros.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque.