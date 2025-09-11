AguascalientesNoticias

¡Tras ser atropellados detrás de Catedral mujer murió y policía vial resultó herido!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- Una tarde trágica se vivió el miércoles 10 de septiembre en la zona Centro de la ciudad, cuando una camioneta Jeep Patriot, en color blanco, conducida a velocidad inmoderada, provocó un atropello múltiple en la calle Moctezuma esquina Galeana, justo detrás del templo de Catedral, a un costado de la Casa de la Cultura, donde le causó la muerte a una mujer comerciante y lesiones a un oficial de la Policía Vial.

El accidente ocurrió a las 16:45 horas.

El operador del vehículo con placas AFS-775-F del estado ignoró la curva del cruce con las calles Del Codo y Galeana e impactó un bolardo, subió a la guarnición y embistió al policía vial Román Mejía, quien dirigía el tránsito.

El conductor continuó su marcha y arrolló a María Gonzala Julio, comerciante de artesanías de 67 años, quien se encontraba sentada junto a la pared vendiendo muñecas.

La mujer quedó prensada entre la barda de la Casa de la Cultura y el frente del vehículo.

Testigos alertaron al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja y bomberos municipales confirmaron el fallecimiento de la comerciante y trasladaron al oficial en estado grave al Hospital General de Zona número 1 del IMSS con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia interna.

El conductor de la camioneta, un hombre de entre 25 y 30 años, acompañado por una mujer, fue asegurado dentro del vehículo y puesto a disposición del Ministerio Público.

Alegó padecer epilepsia y no recordar lo sucedido, aunque testigos y oficiales afirmaron que no se encontraba inconsciente ni desorientado.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y de los indicios en el lugar.

Las autoridades determinarán la situación jurídica del presunto responsable.

