¡Tras una caída de varios metros de altura albañil de la tercera edad murió en Pintores Mexicanos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un albañil de la tercera edad murió tras sufrir una caída mientras laboraba en una construcción en una casa en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, en el oriente de la capital.

La víctima, un hombre identificado como Diego Chantaca García, de 65 años de edad, se habría precipitado al vacío desde una altura de entre 7 y 8 metros.

El incidente que le costó la vida sucedió el martes 13 de enero, minutos antes para las cinco de la tarde, en una vivienda de la calle Ángel Zárraga, a la altura de los números 200, en dicho fraccionamiento.

El adulto mayor se hallaba trabajando en un tercer piso de una finca y al encontrarse sobre una escalera metálica en determinado momento perdió el equilibrio y cayó de espaldas desde la altura considerable.

Su cuerpo quedó tirado en la azotea de una casa contigua y ya no se levantó.

Los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio por parte de testigos del incidente y provocaron la movilización de oficiales de Seguridad Pública y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, aunque nada pudieron hacer por el trabajador debido a que ya había fallecido.

La zona fue resguardada y se solicitó el apoyo de elementos del Departamento de Bomberos Municipales para el descenso del cadáver, que fue realizado con ayuda de cuerdas y una camilla.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica levantaron el cuerpo del fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la caída quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación Criminal.