¡Tras operativo militar en Tapalpa, Jalisco, SEDENA confirmó abatimiento de “El Mencho”!

CIUDAD DE MÉXICO.- Con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) “Mencho”.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo C.J.N.G. fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) “Mencho”, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Lamentablemente, durante esta acción militar tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México para su atención médica de urgencia.

Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.

Elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco se concentraron para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.

En uno de esos operativos, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados con un coche bomba, por lo que murió el capitán segundo Leonel Cardoso Gómez y/o García, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes, y resultaron lesionados tres agentes más: la teniente Edereidian Milagros Juárez Juárez, de 29 años; el cabo Alejandro Omar Nuño Márquez, de 33 años, y el soldado Ricardo Cipriano Sánchez, de 24 años, quienes vía aérea fueron trasladados a Aguascalientes para ser atendidos en el Hospital Miguel Hidalgo.