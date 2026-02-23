¡Intentaron incendiar camión de la línea YoVoy en Aguascalientes; conductor logró ponerse a salvo!

AGUASCALIENTES, AGS.- El operador de la unidad 1506 de la ruta 16 de la línea YoVoy fue agredido por un sujeto que intentó prender fuego al vehículo; autoridades desplegaron un operativo para localizar al responsable, pero sin éxito.

El operador de la unidad 1506 de la ruta 16 del sistema de transporte público YoVoy fue agredido la mañana de este lunes mientras circulaba sobre la salida a Calvillo, a la altura de la colonia La Soledad, donde un sujeto intentó incendiar el camión.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se encontraba en servicio cuando fue interceptado por un individuo que lo atacó físicamente con la aparente intención de prender fuego a la unidad.

Ante la agresión, el chofer se defendió y, pese a los golpes recibidos, logró continuar su trayecto hasta llegar a la terminal ubicada en Hacienda Nueva, donde solicitó apoyo.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al conductor y confirmaron que presentaba únicamente golpes, sin lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al presunto responsable; sin embargo, no lo consiguieron.

Pese al intento de ataque, el sujeto no logró incendiar la unidad y el servicio no se vio afectado de manera prolongada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.