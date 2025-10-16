¡Tras operativos en Tabasco detuvieron a “El Braca”, cabecilla de un grupo delictivo, y a 10 personas más!

ZACATECAS, ZAC.- Durante los operativos en Tabasco, las fuerzas de seguridad detuvieron a 11 personas, entre ellas un objetivo prioritario, José “N” alias “El Braca”, cabecilla de un grupo de la delincuencia organizada.

El fiscal general del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó los resultados de los operativos realizados la madrugada del miércoles 15 de octubre.

A los detenidos les aseguraron 10 armas de fuego largas, 20 cargadores abastecidos y uno desabastecido, siete chalecos tácticos, siete pecheras, uniformes falsos, dosis de marihuana y metanfetamina, además de una camioneta robada.

Durante el despliegue de las autoridades, civiles armados y con explosivos atacaron a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), hiriendo, no de gravedad, a cuatro elementos de la Policía de Investigación (PDI) y un agente de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP).

El fiscal informó que “El Braca” es originario de Villanueva y fue detenido a principios de año por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero quedó en libertad por una determinación judicial.

Precisó que un convoy conformado agentes del Ministerio Público, policías de Investigación y peritos, así como militares, agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), iniciaron a las tres de la mañana una operación estratégica para inspeccionar cinco puntos en Tabasco con el objetivo de detener a generadores de violencia.

El operativo obedeció a datos de inteligencia, “investigaciones, pero principalmente a una denuncia ciudadana respecto a la incursión de civiles armados al municipio”.

Al filo de las 04:28 de la mañana, civiles con armas de fuego y explosivos de fabricación artesanal atacaron al convoy en la carretera federal 54, en las inmediaciones de la comunidad Zapoqui, de Villanueva, cerca de la laguna del Carretero, donde se ubica una subida conocida como La Parida, una zona donde no hay comunicación.

“En dicha agresión resultaron dañadas tres unidades de la Fiscalía. También cinco compañeros resultaron lesionados”, detalló Camacho Osnaya.

El grupo de fuerzas de seguridad fue reforzado por otro encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, quien luego se desplegó para detener a los agresores, mientras el otro continuó con las diligencias.

En una primera acción fue detenido Érick, de 20 años, quien portaba un arma de fuego larga, siete cargadores abastecidos, uno desabastecido, un chaleco táctico y varios envoltorios con marihuana.

En una segunda intervención detuvieron a tres más: Édgar Jesús, de 25 años; Cindy Anahí, de 36, y Juan Guadalupe, de 42, a quienes se les aseguraron tres armas largas, trece cargadores abastecidos, tres chalecos tácticos y diversas dosis de metanfetamina, mejor conocida como crystal.

Seis personas más fueron detenidas en una tercera acción: José Juan, de 40 años, originario de Tamaulipas; Jesús Abraham, de 20, de Sinaloa; Hugo Isaac, de 30, de la Ciudad de México, así como Alejandro, de 21 años; Ana Deysi, de 33, y Víctor Saúl, de 34, oriundos de Zacatecas.

Durante esta intervención las autoridades aseguraron seis armas largas, uniformes apócrifos, siete pecheras, tres chalecos tácticos, 24 bolsas con marihuana y múltiples envoltorios con la droga conocida como crystal.

Asimismo, se recuperó una camioneta Honda HR-V en color gris, con placas sobrepuestas y reporte de robo vigente, la cual aparentemente era utilizada por los detenidos para desplazarse en la región y cometer ilícitos.

Después, en un patrullaje preventivo en la zona, las fuerzas de seguridad detuvieron a Alejandro, de 21 años, con dos bolsas de marihuana y una planta de esta misma droga sembrada en un recipiente de plástico.

En un comunicado de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se destacó que con el operativo también se logró neutralizar un punto de operación de un grupo delictivo.

Tras el despliegue, en el que participaron agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y del Grupo de Operaciones Rurales de Zacatecas (GORUZ), los detenidos, junto con los indicios que se les aseguraron, fueron trasladados ante la autoridad competente para integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Construcción de Paz, se presume que estas personas forman parte de un grupo delictivo que opera en la región sur del estado.

El fiscal estatal confirmó que los agresores utilizaron explosivos, aparentemente de fabricación artesanal, durante el ataque al personal de la FGJE, lo que provocó daños a la carretera y tres patrullas, además de los cinco agentes heridos.

Debido a las afectaciones en la vía federal, esta permaneció cerrada por varias horas.

Autoridades de los municipios de aquella zona revelaron que las combis que trasladaban desde muy temprano a grupos de pacientes para citas médicas en la capital del estado tuvieron que regresar.

Además, viajes de emergencia para entregar documentos oficiales a la Auditoría Superior del Estado (ASE) tuvieron que ser prorrogados, en tanto continuaba el despliegue de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, tanto por tierra como por aire, en gran parte del territorio de Villanueva y Tabasco.

Horas después, el fiscal general de Justicia del Estado confirmó que los policías de Investigación y el perito heridos ya habían sido dados de alta de los hospitales a los que fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de la Coordinación Estatal de Protección Civil.