¡En Tapias Viejas, Jesús María, encontraron con vida a dos de los tres jóvenes desaparecidos en Calvillo!

Uno presentaba una herida en sedal de arma de fuego calibre 22

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos de los tres jóvenes desaparecidos en Calvillo fueron localizados con vida en la comunidad Tapias Viejas, perteneciente al municipio de Jesús María.

Se trata de Diego Martínez Tejeda, de 27 años, y Luis Enrique Arámbula Recendiz, de 22, aunque falta por ser encontrado Luis Ángel Gallegos Ramírez, de 24 años de edad.

Diego tiene una herida menor de arma de fuego calibre 22 en el muslo derecho, al parecer un rozón, y Luis Enrique no presenta ningún tipo de lesión o golpe.

De manera extraoficial trascendió que tienen relación con el tema de drogas, lo que generó su desaparición.

Los tres desaparecieron desde el domingo 12 de octubre en Calvillo, cerca de donde fueron localizados dos vehículos incendiados la mañana del lunes 13.

El martes 14 la Fiscalía General del Estado emitió los correspondientes boletines de búsqueda tras las denuncias interpuestas por sus familiares por su desaparición.

Este jueves a temprana hora, la propia FGE informó que Diego y Luis Enrique fueron hallados con vida en la citada localidad de Tapias Viejas.

Ambos solicitaron ayuda a oficiales de la Policía Municipal de Jesús María, que al confirmar que se trataba de los jóvenes desaparecidos en Calvillo los resguardaron y trasladaron a un lugar seguro.

Los ausentes se hallaban en buen estado de salud, pese a lo cual fueron trasladados a una valoración médica a un hospital, donde se confirmó que Diego tenía una herida de bala en el muslo derecho.

Posteriormente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para que rindieran su declaración a fin de esclarecer los hechos que motivaron su desaparición y que originaron la apertura de una carpeta de investigación.

Las indagatorias continúan para dar con el paradero de Luis Ángel.