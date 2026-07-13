¡Tras fuerte accidente automovilístico tres personas muertas y dos más lesionadas en Calera!

CALERA, ZAC.- Un fuerte accidente en esta localidad dejó a tres personas sin vida y dos más lesionadas.

Las víctimas mortales resultaron ser originarias de Fresnillo, mientras que las heridas son de Calera.

El accidente sucedió la madrugada del sábado 11 de julio en la calle 5 de Mayo, en la zona Centro de Calera de Víctor Rosales.

El vehículo protagonista era guiado por dicha arteria a exceso de velocidad, por lo que frente a un complejo comercial, donde funciona un popular negocio de carnitas, el conductor perdió el control del volante.

La unidad de motor impactó un auto en movimiento, que salió proyectado hacia una jardinera, donde se estrelló contra una estructura con dos árboles de gran tamaño y derribó uno de ellos, que cayó sobre varios vehículos que se hallaban del otro lado de la jardinera.

Este coche sufrió daños considerables en la parte frontal y del lado del conductor.

Mientras tanto, el vehículo responsable se volcó sobre uno de sus costados y una parte de la carrocería terminó sobre la misma jardinera.

Elementos policiales y paramédicos se movilizaron al lugar para atender los reportes sobre el accidente.

Al arribar confirmaron que tres víctimas ya habían fallecido y que otras dos se encontraban lesionadas, por lo que se les trasladó a un hospital para su pronta atención.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales realizaron los peritajes correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido y levantaron los cuerpos de los fallecidos para su traslado al Servicio Médico Forense.