¡Tras protagonizar aparatoso accidente en la avenida José María Chávez joven motociclista falleció!

Se estrelló contra un poste de madera y un camión de transporte de personal

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motorista falleció tras ser el protagonista de un aparatoso accidente, ya que se estrelló contra un poste de madera y un camión de transporte de personal.

La tragedia sucedió el viernes 26 de septiembre, minutos antes de las siete de la noche, sobre la avenida José María Chávez, justo frente a la entrada al parque Rodolfo Landeros Gallegos.

Jesús Eduardo Muñoz López, de 19 años de edad, fue el que perdió la vida en ese sitio.

Conducía una motocicleta Katana, de 750 centímetros cúbicos, en la que se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida mencionada, en el sentido sur-norte, pero perdió el control del manubrio y se proyectó a la derecha.

El joven se impactó fuertemente contra un poste de madera de una compañía telefónica y lo derribó, mientras que a la motocicleta se le desprendió la llanta delantera.

El muchacho brincó el camellón lateral y se estrelló contra el costado izquierdo de un camión de transporte de personal propiedad de la empresa Hidrobus, que iba en el mismo sentido, precisamente en el carril lateral.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el arroyo vehicular junto a su moto y al arribar paramédicos de la Cruz Roja en la ambulancia AGS-018 para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del hecho y resguardaron la zona hasta que elementos de Servicios Periciales levantaron el cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.