¡En un pozo de aguas tratadas niño wixárika murió ahogado en Calera!

Foto: Archivo

CALERA, ZAC.- Un niño wixárika murió ahogado tras de que cayó en un pozo de aguas tratadas.

El menor de edad contaba con solamente 7 años.

Los hechos sucedieron el viernes 26 de septiembre, alrededor de las seis de la tarde, cerca de las instalaciones de la planta cervecera del Grupo Modelo, en el municipio de Calera.

Los padres del niño resultaron ser trabajadores del campo que estaban laborando en las inmediaciones de un pozo de aguas tratadas, de aproximadamente tres metros de profundidad, cuando éste cayó.

Al darse cuenta de ello, se lanzaron agua para rescatarlo, aunque al conseguirlo el infante ya había muerto.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo del niño para trasladarlo al Servicio Médico Forense.