NoticiasZacatecas

¡En un pozo de aguas tratadas niño wixárika murió ahogado en Calera!

Noticiero El Circo

Foto: Archivo

CALERA, ZAC.- Un niño wixárika murió ahogado tras de que cayó en un pozo de aguas tratadas.

El menor de edad contaba con solamente 7 años.

Los hechos sucedieron el viernes 26 de septiembre, alrededor de las seis de la tarde, cerca de las instalaciones de la planta cervecera del Grupo Modelo, en el municipio de Calera.

Los padres del niño resultaron ser trabajadores del campo que estaban laborando en las inmediaciones de un pozo de aguas tratadas, de aproximadamente tres metros de profundidad, cuando éste cayó.

Al darse cuenta de ello, se lanzaron agua para rescatarlo, aunque al conseguirlo el infante ya había muerto.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo del niño para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

También te puede gustar

SUJETO QUE LLEVABA EN SU PODER CINCO ENVOLTORIOS CON DROGA CRYSTAL, FUE DETENIDO EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

POLECIA 777

Llevaba droga y fue detenido en Pabellón de Arteaga

POLECIA 777

¡Fuerte choque entre un taxi y un camión urbano dejó 2 lesionados en Aguascalientes!

Noticiero El Circo